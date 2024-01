Regno Unito: costi progetto linea ferroviaria Hs2 a 77,4 miliardi di euro, raddoppiati rispetto a stime iniziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sola costruzione della prima tratta della linea ferroviaria ad alta velocità Hs2, cioè quella da Londra a Birmingham, costerà 66,6 miliardi di sterline (77,4 miliardi di euro), quasi il doppio della stima originale per l'intero progetto. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del progetto britannico, Jon Thompson, secondo cui il costo è aumentato vertiginosamente rispetto alla stima iniziale nel 2009, fatta sotto il governo laborista di Gordon Brown, pari a 37,5 miliardi di sterline (43,6 miliardi di euro). Come riferisce il quotidiano "The Independent", Jon Thompson ha affermato che le ragioni dell'aumento dei costi includono i budget originali troppo bassi, modifiche dei progetti, ritardi nei lavori e l'aumentata inflazione. (Rel)