Calcio: commissario Ue Schinas, nostro sostegno a modello sport inclusivo è incrollabile

- Il sostegno della Commissione europea per un modello sportivo europeo è incrollabile e incondizionato. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, rispondendo a una domanda sulla decisione della Corte di giustizia dell'Ue sulla Superlega in una conferenza stampa a Bruxelles. "Certamente non commenterò la decisione del tribunale" sulla Superlega, ha detto. "La decisione del tribunale è sotto gli occhi di tutti e può essere valutata da tutti, e sono sicuro che molti avvocati in tutta Europa si faranno pagare per farlo. Ma quello che posso dire è che il nostro impegno nei confronti del modello sportivo europeo è incrollabile e incondizionato", ha aggiunto Schinas. "Certo, c'è un elemento commerciale nello sport e nel calcio, ma il modello sportivo europeo riguarda tutti. È una questione di inclusione, equità, legata anche allo sport amatoriale. È un elemento del nostro modo di essere, del nostro stile di vita", ha proseguito. "In questo senso, continuerò a difendere la nozione di modello sportivo europeo inclusivo, e sono molto confortato dal fatto di non essere solo in questa difesa. Tutti i nostri Stati membri, il Parlamento europeo e le associazioni, condividono questo modo di vedere lo sport e il calcio in Europa"; ha concluso Schinas. (Beb)