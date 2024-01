Ucraina: Mulè (Fi), guai negare l'ossigeno alla resistenza del popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla resistenza ucraina "non si può negare l'ossigeno, non possiamo determinare l'eutanasia dei diritti in Ucraina". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia durante il suo intervento in aula alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Non lo farà mai Forza Italia, non lo farà mai il centrodestra, non lo farà mai questo governo e mi auguro non lo faranno mai le forze rappresentate in questa aula. Fermarsi oggi, chiudere il canale di sostegno all'Ucraina che l'Italia ha aperto con la Nato e l'Unione europea fin dal momento dell'invasione della Russia equivarrebbe a staccare le macchine che contribuiscono ad alimentare la resistenza Ucraina. Chi contrasta l'alleanza che si tiene insieme nel nome di valori fondanti come democrazia e libertà al fianco dell'Ucraina invasa dalla federazione russa? Chi sono cioè i volenterosi regimi retti da dittatori nemici della democrazia e della libertà che si sono affiancati alla Russia e oggi rimpinguano gli arsenali di Mosca? C'è la Cina, c'è la Corea del nord, c'è l'Iran - ha aggiunto -. Colleghi, l'Iran: quello stesso stato contro le cui violenze atroci e inaccettabili vi siete alzati tutti insieme con me in piedi in quest'aula due settimane fa per onorare e condannare l'uccisione tramite impiccagione di Samira, la giovane colpevole soltanto di essere donna. E oggi davvero volete nascondere la testa sotto la sabbia, volete negare di mettervi dalla parte giusta della storia abbandonando l'Ucraina a quell'orrendo regime che avete condannato senza sé, senza ma. Non si possono fare passi indietro nel sostegno all'Ucraina, essendo la guerra degli ucraini una guerra per la difesa della democrazia, della libertà, del diritto di autodeterminazione dei popoli e dei diritti umani, principi cardine della civiltà europea e occidentale", ha concluso. (Rin)