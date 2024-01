Cina-Maldive: Xi a omologo Muizzu, collaboreremo per futuro sviluppo delle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con le Maldive per innalzare il livello delle relazioni bilaterali e tracciarne la futura traiettoria di sviluppo. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine del colloquio avuto oggi, 10 gennaio, con l'omologo maldiviano, Mohamed Muizzu, presso la Grande sala del popolo di Pechino. Xi, riporta l'agenzia di stampa "China News Service", ha definito Muizzu "un vecchio amico della Cina", la cui visita testimonia "l'importanza attribuita allo sviluppo delle relazioni bilaterali". Cina e Maldive "sono vicini legati da una tradizionale amicizia", che negli ultimi dieci anni hanno ottenuto "risultati proficui" nella costruzione della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e nella cooperazione in vari campi, ha osservato Xi. Nell'attuale panorama internazionale, "i due Paesi hanno la storica opportunità di trarre ispirazione dal passato e aprirsi al futuro. Sono disposto a lavorare con il presidente Muizzu per elaborare nuovi progetti e delineare una nuova traiettoria per lo sviluppo delle relazioni bilaterali e per innalzare i legami a un nuovo livello", ha concluso il leader cinese. (Cip)