Istat: Lai (Pd), preoccupante numero lavoratori con paga inadeguata

- Sono oltre 1,6 milioni i lavoratori che, secondo l'Istat, lavorano con una paga di 7 euro lorde l'ora e molti altri sono sotto i 9 euro. Lo scrive sui social Silvio Lai, deputato Pd della commissione Bilancio della Camera. "È la dimostrazione che anche nell'aumento degli occupati registrato sono tante, troppe, almeno 1 su 10 le persone che lavorano in cambio di una paga inadeguata. Per di più l'aumento dell'occupazione che riguarda complessivamente l'area Euro, in Italia è concentrata sostanzialmente solo per le persone oltre i 50 anni", spiega. "Permangono dati preoccupanti per la disoccupazione giovanile, tra le più alte in Europa. Per questo abbiamo proposto come opposizioni, e la maggioranza l'ha bocciato, un salario minimo legale di 9 euro. Perché è da questo che nasce la povertà relativa e il lavoro, la scarsa produttività italiana, le disuguaglianze che minano la crescita italiana. Un consiglio? Governo guardi tutti i dati Istat non solo quelli che piacciono", conclude Silvio Lai. (Rin)