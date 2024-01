Roma: controlli interforze a Tor Bella Monaca, 5 persone arrestate e 10 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i servizi di controllo ad alto impatto a Roma. Ieri particolare attenzione è stata dedicata a Tor Bella Monaca. Nel pomeriggio gli agenti della polizia di Stato, i militari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e gli agenti della polizia locale di Roma, con l'ausilio di personale dell'Ama, dell'Acea, di Areti e del Servizio Giardini, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Tor Bella Monaca con particolare attenzione a via dell'Archeologia, a via Acquaroni, a via Santa Rita da Cascia, via Scozza e a viale Quaglia. L'obiettivo dell'operazione è quello di garantire il rispetto della legge e contrastare efficacemente i reati in tutte le zone della città, dispiegando numerose forze che, insieme, effettuano controlli a tappetto, sia in strada, che negli esercizi commerciali. (segue) (Rer)