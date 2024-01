Roma: controlli interforze a Tor Bella Monaca, 5 persone arrestate e 10 denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei numerosi posti di controllo sono state identificate 596 persone, di cui 10 straniere che sono state accompagnate presso l'Ufficio Immigrazione per la regolarizzazione della loro posizione sul territorio nazionale e sono stati fermati 342 veicoli. Durante il servizio, i polizotti hanno arrestato un 49enne romano in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso l'8 gennaio dalla corte d'appello della procura di Roma, che dovrà espiare 2 anni e 5 mesi di reclusione, nonché effettuare il pagamento di una multa di 450 euro per reati contro il patrimonio. Sono state arrestate altre due persone per reati inerenti gli stupefacenti, mentre, altre 10 sono state denunciate. Sono stati controllati da personale della Polizia di Stato specializzato in controlli amministrativi 4 locali, ad uno dei quali è stata contestata la violazione della normativa relativa all'orario di funzionamento degli apparecchi di vincita di denaro collocati nelle sale da gioco, con una sanzione di 10.000 euro. (segue) (Rer)