Roma: controlli interforze a Tor Bella Monaca, 5 persone arrestate e 10 denunciate (3)

- I carabinieri della compagnia di Frascati, con il supporto di altri reparti del comando provinciale di Roma, di unità del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e di un aeromobile dei carabinieri del nucleo elicotteri di Pratica di Mare hanno arrestato due persone, un cittadino del Gambia e un cittadino tunisino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di decine di dosi di eroina e cocaina. Inoltre, con il supporto degli specializzati del nucleo ispettorato del lavoro e del Nas di Roma, sono stati controllati e sanzionati 5 esercizi commerciali; in particolare, un minimarket è stato sanzionato per mancato autocontrollo sugli alimenti e carenze igienico-sanitarie, con presenza di blatte; pertanto, allo stesso è stata sospesa l'attività fino alla regolarizzazione degli illeciti contestati. Un altro esercizio commerciale è stato sanzionato per aver impiegato due cittadini clandestini, sprovvisti di documenti utili al soggiorno, e gli è stata altresì sospesa l'attività fino alla regolarizzazione degli illeciti contestati. (segue) (Rer)