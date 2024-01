Latina: prosegue bonifica del campo rom "Al Karama", sopralluogo giunta comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il sindaco di Latina Matilde Celentano, l'assessore regionale all'Ambiente Elena Palazzo e l'assessore comunale ai Servizi Sociali Michele Nasso hanno effettuato un sopralluogo al campo rom "Al Karama" per verificare a che punto sono i lavori di bonifica, commissionati dalla Regione Lazio e iniziati il 28 dicembre, e le condizioni del nuovo campo adiacente. "L'intervento di bonifica è già a buon punto – dichiara in una nota Celentano -. In pochissimi giorni sono stati demoliti i primi fabbricati ed è stata effettuata la caratterizzazione dei restanti dove, purtroppo, è risultata la presenza di amianto. Per i moduli ancora in piedi, dunque, la procedura è diversa perché occorre presentare alla Asl un piano di smaltimento e ricevere l'ok per procedere con la demolizione e la rimozione. Fino ad ora, dunque, sono stati effettuati i lavori sulla parte del campo non andata a fuoco, mentre verranno a breve avviati anche in quella interessata dalle fiamme del luglio 2022". (segue) (Rer)