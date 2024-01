Latina: prosegue bonifica del campo rom "Al Karama", sopralluogo giunta comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'assessore regionale Elena Palazzo - prosegue Celentano - per essersi interessata, sin da subito, alla problematica. Dal momento che l'area di via Monfalcone è di proprietà della Regione Lazio, infatti, senza la bonifica il Comune non avrebbe potuto procedere con le operazioni successive. La Polizia locale, nel frattempo, ha effettuato un sopralluogo per la rimozione dei mezzi abbandonati presenti. Una volta che la bonifica sarà completata – conclude il sindaco – l'area tornerà nella sua condizione originale. Questo garantirà sicurezza, decoro e igiene sia per coloro che andranno ad abitare nel campo adiacente, sia per chi risiede nella zona". (segue) (Rer)