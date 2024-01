Nigeria: polemiche Cop28, presidente Tinubu limita numero di assistenti nei viaggi all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Bola Tinubu ha limitato il numero di assistenti autorizzati ad accompagnarlo all'estero a seguito di una reazione contro la massiccia delegazione del Paese alla Conferenza sul clima Cop28 di Dubai del novembre scorso. L’assistente per o media di Tinubu, Ajuri Ngelale, ha affermato alla stampa che d’ora in poi un massimo di 20 assistenti potranno unirsi al presidente nei viaggi all’estero, mentre il vicepresidente e la first lady saranno limitati a cinque assistenti ciascuno. Ngelale ha descritto l'annuncio come un esercizio di riduzione dei costi che verrà applicato anche ai ministri e ai capi delle agenzie che viaggiano all'estero per lavoro. Il presidente Tinubu è stato attaccato, soprattutto sui social media, dopo che il suo governo ha sponsorizzato la partecipazione di oltre 400 persone alla Cop28 a Dubai. Il ministro dell'Informazione, Mohammed Idris, ha affermato che i delegati erano costituiti da funzionari governativi e di agenzie. Anche altri Paesi africani, come Namibia, Tanzania e Kenya, sono stati criticati per aver inviato delegazioni numerose alla Cop28. (Res)