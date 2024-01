Speciale difesa: Ucraina, Zelensky convoca riunione Stato maggiore, focus forniture munizioni e difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato una riunione dello Stato maggiore. Come ha affermato il leader ucraino su Telegram, alla riunione hanno partecipato la maggior parte dei comandanti dell'esercito nazionale, nonché i rappresentanti dei ministeri della Difesa, della Transizione digitale e delle Industrie strategiche. "Abbiamo discusso in dettaglio le forniture di proiettili e droni al fronte. Le spese effettive, i bisogni quotidiani, la distribuzione tra le unità", ha precisato Zelensky. Inoltre, all'ordine del giorno c’era anche la questione del rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina. "Abbiamo analizzato gli ultimi attacchi russi e l'efficacia dell'aeronautica. Abbiamo concordato i nostri prossimi passi per rafforzare la protezione di città, comunità, imprese e infrastrutture critiche", ha sottolineato Zelensky. (Kiu)