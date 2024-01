Speciale difesa: Cisgiordania, forze israeliane radono al suolo insediamento illegale dei coloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa d’Israele (Idf) e le unità della polizia di frontiera israeliana hanno raso al suolo durante la notte un insediamento illegale dei coloni israeliani, nell'avamposto di Pnei Kedem, nella regione di Gush Etzion, in Cisgiordania. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, citando quanto riferito da alcuni gruppi di attivisti a sostegno dei diritti dei coloni. Durante il raid sono state demolite sei unità abitative temporanee, alcune delle quali erano occupate dai riservisti delle Idf. Dopo l’attacco, sono divampate le discussioni all’interno della classe politica: il ministro della Sicurezza nazionale d'Israele e leader del partito di estrema destra Otzama Yehudit, Itamar Ben Gvir, ha incolpato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, del raid, dichiarando che “mentre contiamo i nostri militari morti, Gallant arriva e distrugge un insediamento”. Alcuni uomini vicini al ministro delle Finanze dello Stato ebraico, Bezalel Smotrich, che è anche responsabile degli Affari civili in Cisgiordania presso il ministero della Difesa, hanno accusato il generale Yehuda Fox, a capo dell’esercito israeliano nell'area, di aver “scavalcato Smotrich". Anche Limor Son Har Melech, deputata di Otzama Yehudit, si è scagliata contro il militare, affermando che "mentre i nostri nemici cercano di cancellare la nostra memoria dalla faccia della terra, il generale Fox ha trovato i veri colpevoli: i coloni". La deputata ha anche accusato Fox di aver demolito l’insediamento “per promuovere la propria carriera politica e la soluzione a due Stati”. Da parte sua, Gallant è intervenuto in difesa di Fox in un post su X (ex Twitter), in cui ha affermato: “Centinaia di terroristi in Cisgiordania sono stati eliminati quest'anno mentre cercavano di perpetrare attacchi contro cittadini israeliani. Il generale Yehuda Fox ha guidato tutte queste operazioni". "Coloro che lo stanno attaccando vivono nei luoghi per cui lui ha combattuto. Se avete bisogno di attaccare qualcuno per motivi politici, attaccate me, non i comandanti delle Idf", ha concluso Gallant. (Res)