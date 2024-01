Speciale difesa: Somalia, Mohamud punta su Eritrea ed Egitto per arginare le mire etiopi sul Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua Mogadiscio, che considera il Somaliland come parte del suo territorio, ha dichiarato l'accordo di Berbera "nullo e impraticabile", traducendo la sua posizione in una legge emanata da entrambe le Camere del Parlamento federale e firmata dal presidente, che annulla il memorandum d'intesa. Il documento minaccia in effetti alcuni interessi strategici di Mogadiscio, aprendo ad esempio la strada alla realizzazione di una base militare etiope nel territorio del Somaliland, in progetto a Lughaya, nella regione di Adal. In aperta contestazione con l'accordo con l'Etiopia, il ministro della Difesa del Somaliland, Abdiqani Mohamoud Ateye (originario proprio di Awdal), si è dimesso dalle sue funzioni, criticando apertamente il suo presidente Muse Bihi Abdi per non aver consultato in via preventiva il Consiglio dei ministri dello Stato separatista sull'accordo portuale con l'Etiopia. Ateye lamenta addirittura di essere venuto a conoscenza dell’accordo “dai media”, e del resto l’aspetto militare appare rivestire un’importanza non indifferente nei termini dell’accordo, come testimoniato anche dall’incontro fra i capi di Stato maggiore di Etiopia e Somaliland, Birhanu Jula e Nuh Ismail Tani, avvenuto ad Addis Abeba. Nel corso dell'incontro, riferisce l'esercito etiope in una nota, le parti "hanno esplorato le modalità di collaborazione nella sfera della cooperazione militare". (Res)