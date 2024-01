Speciale difesa: Blinken in Israele per fermare il conflitto, ma sale la tensione con Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte israeliana, non sembrano però arrivare segnali di distensione. Il ministro della Sicurezza nazionale dello Stato ebraico e leader del partito di estrema destra Otzama Yehudit, Itamar Ben Gvir, si è rivolto al segretario di Stato dichiarando sul suo profilo X (ex Twitter) che “non è il momento di parlare a bassa voce con Hamas, è il momento di usare quel grosso bastone". Dal canto suo, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha annunciato a Blinken che Israele intensificherà le operazioni militari nella regione di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, finché non verranno trovati i leader di Hamas e saranno liberati gli ostaggi israeliani. Gallant ha poi discusso con il segretario delle tensioni regionali e delle operazioni sponsorizzate dall'Iran, riferendosi agli attacchi del movimento sciita libanese Hezbollah nel nord di Israele e a quelli dei ribelli sciiti Houthi contro le navi mercantili in transito nel Mar Rosso. "Un aumento della pressione esercitata sull'Iran è fondamentale e potrebbe impedire un'escalation regionale in altri ambiti", ha detto Gallant a Blinken. Infine, il ministro israeliano ha sottolineato che la massima priorità dello Stato ebraico attualmente è consentire il ritorno dei residenti nel nord del Paese, dove i combattimenti con Hezbollah si sono intensificati, lasciando presagire uno scontro di più ampia portata. (Res)