Speciale difesa: Ucraina-Polonia, Zelensky sente Duda, grazie per sostegno a percorso adesione Ue e Nato

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo polacco Andrzej Duda, che ha ringraziato per il sostegno al percorso di Kiev verso l’adesione all’Unione europea e alla Nato. Lo ha reso noto su X lo stesso presidente ucraino, osservando che “il nostro confine condiviso deve essere un vero confine europeo, un confine di unità”. “Non dovrebbero esserci barriere tra i nostri popoli. Il nostro futuro risiede nell’unità, nel sostegno reciproco e nella cooperazione reciprocamente vantaggiosa”, ha sottolineato Zelensky. “Abbiamo discusso di come garantire il continuo sostegno finanziario e politico dell'Ue all'Ucraina, nonché delle nostre prospettive sul prossimo vertice della Nato a Washington e sulle sue decisioni attese. Ho apprezzato il sostegno della Polonia alla Formula di pace e ho invitato un suo rappresentante al prossimo incontro dei consiglieri a Davos”, ha spiegato il presidente ucraino. “A seguito dei recenti attacchi missilistici di massa della Russia, abbiamo discusso dell’ulteriore cooperazione in materia di difesa e del rafforzamento dello scudo aereo dell’Ucraina. Ho anche sollevato la possibilità che la Polonia aderisca alla Dichiarazione del G7 di Vilnius sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina”, ha infine concluso Zelensky. (Kiu)