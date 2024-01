Speciale difesa: Casa Bianca avvia revisione dei protocolli dopo critiche sul ricovero di Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha avviato una revisione dei protocolli relativi alla delega dell’autorità dei componenti del gabinetto presidenziale, dopo le recenti critiche avanzate nei confronti del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, per non avere reso pubblico un ricovero ospedaliero a partire dal primo gennaio. Diversi membri del Congresso hanno chiesto maggiori informazioni in merito alle ragioni che hanno portato il Pentagono a non informare da subito la Casa Bianca e il presidente Joe Biden delle condizioni di Austin, che rimane ricoverato, anche se non più in terapia intensiva. In una comunicazione firmata dal capo di gabinetto Jeff Zients, ottenuta dal portale di informazione “Axios”, la presidenza Usa chiede ai segretari dei dipartimenti esecutivi e alle agenzie federali di consegnare i rispettivi protocolli per la delega delle rispettive autorità, entro il 12 gennaio. (Was)