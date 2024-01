Municipio Roma III: al via la bonifica dell'area del mercato di Val Melaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato avviato questa mattina l'intervento di rimozione degli accumuli di rifiuti, di cui gran parte ingombranti, nell'area del mercato di Val Melaina nel Municipio III di Roma. A svolgere le operazioni è l'azienda comunale Ama. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. L'operazione, disposta dall'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi in accordo con il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, e il direttore generale di Ama Alessandro Filippi, prevede l'impiego di sei operatori e l'utilizzo di un bobcat, un escavatore e un mezzo casa ragno. L'intervento avrà una durata di quattro giorni necessari alla rimozione di oltre 50 tonnellate di rifiuti da avviare a trattamento. (segue) (Com)