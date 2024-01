Municipio Roma III: al via la bonifica dell'area del mercato di Val Melaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo intervento abbiamo voluto raccogliere le segnalazioni dei residenti e degli operatori del mercato per restituire decoro ad un'area molto frequentata del quartiere interessata, purtroppo, dal fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti - spiega Alfonsi -. Un'operazione che si aggiunge ai circa 200 interventi in extra Tari eseguiti dalla fine del 2021 da Ama in tutti i quadranti della città tra i quali ricordiamo quelli di rimozione massiva di rifiuti presso il parco di Centocelle, al parco della Marcigliana, a Tor Bella Monaca e i recenti nell'area del Canale Palocco ad Acilia e a Largo Zola a Quartaccio. Interventi che hanno comportato la rimozione e il recupero di circa 5mila tonnellate complessive di rifiuti". (Com)