India-Repubblica Ceca: lanciato partenariato strategico per l’innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e la Repubblica Ceca hanno adottato oggi una dichiarazione congiunta per un partenariato strategico sull’innovazione, volta a “elevare le loro relazioni bilaterali a un nuovo livello qualitativo” e a promuovere interessi comuni attraverso progetti condivisi. La dichiarazione si articola in vari capitoli: scienza, ricerca e tecnologia; commercio ed economia; industria della difesa e sicurezza informatica; settore sanitario e ricerca medica; ambiente pulito ed energia verde; trasporti e città intelligenti; agricoltura sostenibile e trasformazione alimentare; cooperazione tra persone e mobilità scientifica. In particolare, le parti intendono creare sinergie tra università e centri di ricerca, istituti di istruzione superiore e aziende e sostenere iniziative di trasferimento di nuove conoscenze e tecnologie, soprattutto in alcuni settori: tecnologie digitali e intelligenza artificiale, biotecnologie e sanità, tecnologie emergenti, semiconduttori, nuovi materiali, nanotecnologie e tecnologie quantistiche, energia sostenibile e scienze ambientali, gestione delle risorse e sicurezza alimentare, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, industrie creative. (segue) (Inn)