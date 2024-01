India-Repubblica Ceca: lanciato partenariato strategico per l’innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e la Repubblica Ceca intendono anche incoraggiare le joint venture, gli investimenti e il networking tra camere di commercio, nonché facilitare l’accesso ai rispettivi mercati. Sono stati indicati numerosi settori di interesse: ingegneria, industria automobilistica, attività spaziali, servizi di navigazione aerea, tecnologie pulite, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, commercio elettronico, estrazione mineraria e agricoltura sostenibile, trasformazione alimentare, trattamento delle acque e prodotti farmaceutici, medicina tradizionale, gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda la difesa, oggetto di un accordo firmato lo scorso ottobre, invece, sono state indicate come priorità la lotta alla criminalità informatica, la sicurezza spaziale, la difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare e quella dalle minacce ibride. I partner si propongono anche di lavorare insieme per affrontare le questioni relative al cambiamento climatico e della transizione all’energia pulita. Oltre allo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’idrogeno verde, promuoveranno l’uso pacifico dell’energia nucleare civile. Infine, riguardo alle infrastrutture di trasporto, i due Paesi promuoveranno una collaborazione ad ampio raggio ma si concentreranno maggiormente sull’industria ferroviaria e sul trasporto ferroviario. (Inn)