Ucraina: M5s, pace arriva con cessate il fuoco no con altre armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È arrivato il momento di fare una scelta, e lo diciamo a tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione: chi vuole veramente la pace e il bene degli ucraini, non solo a parole, deve scegliere oggi di non alimentare per il terzo anno questa sanguinosa guerra con l'invio di armi". Lo ha detto il deputato Marco Pellegrini, capogruppo M5s in commissione Difesa, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulla proroga annuale all'invio di armi all'Ucraina. "Quando il ministro Crosetto dice che la pace potrà arrivare solo dopo che gli attacchi russi si saranno fermati per almeno 24 ore, lo sa come si arriva a questo? Non certo aspettando che Putin finisca le munizioni. Ci si arriva con un cessate il fuoco", ha concluso.(Rin)