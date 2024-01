India-Repubblica Ceca: primi ministri Modi e Fiala, impegno per avanzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha incontrato oggi l’omologo della Repubblica Ceca, Petr Fiala, in visita ufficiale (9-11 gennaio), a margine del Vibrant Gujarat Global Summit, a Gandhinagar. I due premier hanno discusso di come far avanzare le relazioni bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Tra i settori prioritari sono stati indicati quelli della conoscenza, della tecnologia e della scienza. È stato sottolineato che diverse compagnie ceche sono già partner di produttori indiani nella difesa, nelle ferrovie e nell’aviazione. I leader hanno accolto come una pietra miliare per le relazioni tra i rispettivi Paesi l’adozione della Dichiarazione congiunta per la partnership strategica per l’innovazione, il cui obiettivo è sfruttare le complementarietà in vari ambiti: start-up, sicurezza informatica, digitale, intelligenza artificiale, difesa, energia nucleare ed economia circolare. Fiala visiterà anche Jaipur, dove riceverà un dottorato honoris causa dalla Nims University.(Inn)