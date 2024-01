Autonomia: De Poli (Udc), rispettiamo volontà 2,3 milioni di veneti, avanti con esame ddl in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra voleva rinviare la partita del disegno di legge del governo sull'Autonomia alle calende greche e invece la maggioranza di centrodestra in Parlamento ha scelto la strada della serietà e della coerenza: il provvedimento andrà in Aula il 16 febbraio prossimo, come previsto". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli. "Il nostro obiettivo è rispettare la volontà di 2,3 milioni di cittadini veneti che, nel 2017, ci hanno dato un mandato chiaro e preciso: modernizzare le nostre istituzioni. Rispettiamo la volontà dei cittadini veneti, avanti con l'Autonomia", conclude. (Rin)