Tim: Olivetti rafforza impegno nella parità di genere

- Olivetti, società benefit del gruppo Tim che opera nell’ambito di Tim enterprise, ha ottenuto la certificazione Uni/Pde 125:2022 per la parità di genere, confermando il proprio impegno verso l’azzeramento del gender gap in azienda. Lo comunica Tim in una nota. La certificazione Uni/Pdr 125:2022, rilasciata dalla multinazionale Rina dopo una valutazione che ha coinvolto in maniera trasversale le funzioni aziendali, è legata alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevedono l’utilizzo di diversi indicatori di performance (Kpi) con l’obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti e di integrare stabilmente il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nell’identità e nella cultura aziendali, producendo un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale sviluppare le potenzialità di ciascuna persona, valorizzando le diversità e le capacità al fine di generare impatto positivo, coerentemente con il modello olivettiano basato sulla ‘centralità umana’ e grazie a un sistema di governance sempre più attento a queste tematiche. (segue) (Com)