Moldova: Istituto per lo studio della guerra, Cremlino e media russi cercano di seminare instabilità politica

- Il Cremlino e i media statali russi continuano a istigare i separatisti filorussi della Moldova, probabilmente nel tentativo di seminare instabilità e divisioni politiche Lo ha scritto l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) in un rapporto aggiornato. Il presidente della repubblica separatista della Transnistria, Vadim Krasnoselski, ha sostenuto che la crescente militarizzazione della Moldova è una minaccia. Nell'ultimo anno, il governo moldavo ha aumentato il bilancio per la difesa, ha partecipato a esercitazioni congiunte con la Nato e ha ricevuto aiuti militari dagli Stati europei per proteggersi da incursioni militari dalla Russia. "Quando il nostro vicino, con il quale esiste un conflitto irrisolto da più di 30 anni e che in passato ha attaccato a tradimento le nostre pacifiche città, improvvisamente si precipita ad armarsi, ovviamente questa è una minaccia", ha detto Krasnoselski parlando all’agenzia di stampa “Tass”. La Moldova "segue costantemente la via dell'escalation" e "si assume la responsabilità delle inevitabili conseguenze che ne derivano", ha continuato Krasnoselski. Le truppe russe occupano la regione separatista della Transnistria dall'inizio degli anni Novanta, quando la Russia invase la regione con il pretesto di proteggere la minoranza russa locale. In un rapporto precedente, l’Isw ha riferito che Mosca si sta lentamente ritagliando uno spazio informativo volto a destabilizzare Chisinau e a giustificare eventuali campagne future inquadrando la Russia come protettrice dei "russofoni minacciati" in Moldova. L’approccio è analogo alla narrazione adottata per giustificare l’invasione dell'Ucraina. (Rob)