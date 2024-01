Lavoro: Istat, per 1,3 milioni lavoratori retribuzione lorda oraria inferiore a 7,79 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il valore mediano della retribuzione lorda annua per posizione lavorativa raggiunge 12.139 euro (+3,6 per cento rispetto al 2020 e +0,2 per cento sul 2019). Per 1,3 milioni di posizioni lavorative, il 6,6 per cento del totale (quota in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al 2020, invariata rispetto al 2019), la retribuzione lorda oraria è a 7,79 euro, inferiore cioè ai due terzi della mediana (low pay jobs). E' quanto emerge da un report dell'Istat. Nel 2021, nel settore privato extra-agricolo sono attive 19,5 milioni di posizioni lavorative dipendenti (+6,9 per cento rispetto al 2020), per un totale di 15,4 milioni di lavoratori (+3,5 per cento). Tra i lavoratori, il 17,8 per cento ha occupato più di una posizione nel corso dell’anno. L’input di lavoro per posizione lavorativa, in mediana, cresce rispetto al 2020 del 6,6 per cento in ore lavorate e dell’1,5 per cento in ore retribuite (diminuisce sul 2019 del -2,1 per cento e-2,6 per cento rispettivamente).(Rin)