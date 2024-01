Polonia: ex ministro Kaminski in carcere annuncia sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro dell’Interno polacco Mariusz Kaminski ha annunciato lo sciopero della fame dopo essere stato tradotto ieri in carcere. Lo ha reso noto lo stesso Kaminski con un comunicato. L’ex ministro considera la sua detenzione un “atto di vendetta politica” e chiede la sua liberazione e quella del suo ex vice Maciej Wasik, anch'egli incarcerato. I due esponenti di Diritto e giustizia (PiS) sono “i primi prigionieri politici in Polonia dal 1989”, si legge nel comunicato. “Nel momento in cui il presidente (Andrzej Duda) stava incontrando l’opposizione bielorussa", le forze dell'ordine hanno compiuto al Palazzo presidenziale "un arresto coatto dei deputati, dotati di immunità e graziati”, prosegue il comunicato, letto da Blazej Pobozy, altro politico di PiS, davanti alla cancelleria del premier Donald Tusk. Kaminski e Wasik sono stati raggiunti dalle forze dell’ordine ieri al Palazzo presidenziale, dove si erano rifugiati dopo che, il giorno prima, la Corte di Varsavia-Srodmiescie aveva disposto il carcere per entrambi, in esecuzione di una sentenza di condanna che i due hanno subito lo scorso dicembre. (segue) (Vap)