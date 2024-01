Polonia: ex ministro Kaminski in carcere annuncia sciopero della fame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La documentazione esecutiva della condanna “è stata preparata, inclusiva dell’ordine di trasferire i condannati Kaminski e Wasik nelle unità penitenziarie”, ha spiegato un comunicato stampa del giudice Piotr Maksymowicz l’8 gennaio. A dicembre Kaminski e Wasik sono stati condannati a due anni di reclusione per abuso di potere. La vicenda culminata nella sentenza di dicembre ha inizio nel 2007. Kaminski all'epoca era alla guida dell’Ufficio centrale anticorruzione (Cba) con Wasik come vicedirettore: i due avevano tentato di dimostrare invano che il leader del partito Autodifesa (Samoobrona), l’allora vicepremier Andrzej Lepper, avesse accettato tangenti. Per questa vicenda, da cui Lepper fu scagionato, i due erano stati condannati a tre anni di reclusione per abuso di potere nel 2015. (segue) (Vap)