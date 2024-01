Spagna: ministro Industria rifiuta proposta di JxCat di multare aziende che non sono tornate in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria e del Turismo spagnolo, Jordi Hereu, ha respinto la richiesta di Uniti per la Catalogna (JxCat) di multare le aziende catalane che hanno lasciato la regione dopo il referendum illegale del 2017, optando per un modello "positivo" e rifiutando la "coercizione". A questo proposito, il ministro ha sottolineato che questo è anche l'approccio del governo, pur vedendo spazio per un "ulteriore dialogo" con il partito catalano. "Siamo favorevoli a trovare un modello positivo, mai attraverso la coercizione. È questo che difenderemo, e dobbiamo dialogare e lavorare con loro", ha sostenuto Hereu in alcune dichiarazioni rilasciate ai giornalisti al Congresso dei deputati, dove oggi si votano i decreti anti-crisi approvati dall'esecutivo di Pedro Sanchez. Hereu ha previsto una giornata "frenetica" nei negoziati dopo il no espresso da JxCat, facendo appello alla "responsabilità" di tutti i partiti. Alla domanda se gli incentivi per le aziende che tornano in Catalogna siano compatibili con la Legge sulle società, il ministro dell'Industria ha dichiarato che si tratta di una questione su cui il governo sta "iniziando a lavorare" e, pertanto, non c'è ancora una "posizione definitiva". (Spm)