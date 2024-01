Uganda: rapporto di audit, scadute più di 5,6 milioni di dosi di vaccini anti-Covid acquistate dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 5,6 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 acquistati in prestito dal governo ugandese sono scadute. È quanto emerge da un rapporto di audit presentato al parlamento dal revisore generale John Muwanga, nel quale si afferma che altri farmaci del valore di 8,6 milioni di dollari - per lo più farmaci antiretrovirali per l'Hiv - sono scaduti dopo essere stati gradualmente eliminati dai cambiamenti nelle linee guida terapeutiche raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I vaccini, per un valore complessivo di 28,1 miliardi di scellini ugandesi (7,3 milioni di dollari), sono stati acquistati dal governo ugandese utilizzando un prestito della Banca mondiale. In seguito alla presentazione del rapporto, il governo dell'Uganda ha annunciato che i vaccini scaduti verranno ritirati dalle strutture sanitarie e distrutti. “La domanda di vaccini anti-Covid è ormai pari a zero. Non riceviamo più ordini di vaccini anti-Covid. Se non abbiamo persone che ne hanno bisogno o strutture sanitarie che requisiscono questi vaccini anti-Covid, ci aspettiamo che altri vaccini anti-Covid scadano per noi", ha detto all'emittente pubblica "Ubc" il capo dell'agenzia di approvvigionamento farmaceutico dell'Uganda, Moses Kamabare. Le autorità prevedono che le perdite totali derivanti dai vaccini Covid scaduti supereranno i 78 milioni di dollari entro la fine di quest’anno.(Res)