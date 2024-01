Sanità: Gruppo San Donato, per tutto il 2024 l'iniziativa "Quattro zampe in corsia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama “Quattro zampe in corsia” la nuova iniziativa che, per tutto l’anno 2024, prenderà piede in molte strutture ospedaliere del Gruppo San Donato, in collaborazione con GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo che si occupa da sempre di umanizzazione delle cure. L’attività prevede esperienze di interazioni positive che derivano dalla relazione uomo-animale, guidate da un team di professionisti, al fine di migliorare o mantenere lo stato di salute e benessere fisico, psicologico e sociale della persona, nel rispetto dell’animale. Teodoro, River, Siena, Sebe, Mimì e tanti altri cani sono pronti a coccolare e ad essere a loro volta accuditi e coccolati dai pazienti di molti ospedali GSD. Nello specifico, i percorsi previsti sono due: il primo coinvolge i pazienti del reparto di Medicina Generale degli Istituti Ospedalieri Bresciani mentre il secondo mira a esigenze più specifiche ed è rivolto ai pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato, di Psichiatria degli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza, di Riabilitazione ortopedica dell’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano e di Neurologia riabilitativa del Policlinico San Marco di Zingonia. Le attività previste insieme ai cani sono molte: dalle prestazioni a valenza terapeutica, ludico-ricreativa e riabilitativa, fino ad esperienze di tipo educativo. (segue) (Com)