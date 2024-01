Sanità: Gruppo San Donato, per tutto il 2024 l'iniziativa "Quattro zampe in corsia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I benefici delle attività con gli animali da compagnia sono molteplici - ha dichiarato la dottoressa Debra Buttram, Responsabile di progetto, Coadiutrice del cane e Formatrice in IAA - dalla diminuzione dello stress psicologico dei pazienti, promuovendo la loro permanenza nella struttura, alla normalizzazione dell’esperienza ospedaliera, specie nei pazienti più giovani, dimostrando una maggior accettazione dell’ospedalizzazione. Inoltre il cane ha un’alta funzione distrattiva: concentrando l’attenzione su di sé stimola, nelle persone che ha accanto, sentimenti positivi e rilassanti. Tutto questo è possibile anche grazie al meraviglioso lavoro di squadra che si crea con il personale dei reparti ospedalieri e con i coadiutori dei cani. Sostenere questi progetti è per noi fondamentale: l’importanza di queste iniziative risiede nei piccoli gesti, nel saper dare e saper ricevere, a beneficio del benessere collettivo”. (Com)