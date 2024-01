Imprese: Giovani Imprenditori Confcommercio Milano, De Stefano nuova vice presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione del Consiglio Direttivo recentemente rinnovato, il Presidente di Giovani Imprenditori Milano, Paolo De Nadai, ha proposto come sua vice Presidente l'ad & Founder di Unobravo Danila De Stefano. "Indicare Danila De Stefano come Vice Presidente ci fa iniziare il 2024 con il piede giusto: abbiamo voluto dare un segnale forte sulla direzione in cui il nostro Gruppo Giovani Imprenditori vuole andare”, afferma il Presidente del Gruppo, Paolo De Nadai. “Danila – continua - rappresenta il mondo delle start up nei servizi innovativi e interpreta in modo potente un tema a cui le nuove generazioni sono molto attente (cioè quello della salute mentale”). Infine, “ma di sicuro non meno importante, questa Vice Presidenza dà il giusto riconoscimento al crescente e indispensabile ruolo della componente femminile nel mondo dell'imprenditoria giovanile", conclude De Nadai. "Sono molto felice e orgogliosa di far parte del nuovo Consiglio Direttivo Giovani Imprenditori Confcommercio Milano" afferma la Vice Presidente Danila De Stefano. "L'imprenditoria giovanile è un motore vitale per il nostro Paese. Noi giovani imprenditori – prosegue - riusciamo a intercettare con sensibilità le richieste emergenti del mercato e a far leva sulle nuove tecnologie per dare vita a imprese che diventano dei punti di riferimento per il territorio e la società, creano numerosi posti di lavoro e attivano nuovi circuiti economici, promuovendo il benessere collettivo”. “Questa esperienza in Giovani Confcommercio Milano, rafforzata dal ruolo di Vice Presidente, è in piena continuità con il mio impegno di creare sinergie e relazioni di valore tra le varie realtà di imprenditoria giovanile, favorendo la condivisione di competenze e conoscenze, per supportare imprenditori e aziende affinché possano dispiegare appieno il proprio potenziale", conclude de Stefano. (segue) (Com)