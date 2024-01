Imprese: Giovani Imprenditori Confcommercio Milano, De Stefano nuova vice presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le imprese femminili, il tasso di giovani imprenditori sale rispetto al totale delle imprese: 11,2 per cento di giovani imprenditrici contro una media generale dell'8,9 per cento. Le imprese guidate da donne sono circa 1 su 5 in Italia, le startup innovative con una founder donna poco più di 1 su 10 (12,6 per cento). Secondo i dati di Unioncamere, inoltre, l'evoluzione delle imprese femminili mostra con chiarezza un cambiamento in atto nella partecipazione delle donne al sistema produttivo. La grande parte dei settori più innovativi e a maggior contenuto di conoscenza, alcuni dei quali con un tasso di partecipazione femminile storicamente inferiore alla media, registrano incrementi significativi, mentre rallentano alcuni settori più tradizionalmente legati alle imprese femminili (come il commercio e le attività di ristorazione ed alloggio). (Fonte: V Rapporto Nazionale Imprenditoria Femminile Unioncamere, dicembre 2022). Da un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l'Italia, la componente femminile, dipendente ed indipendente del mercato del lavoro, nel quadriennio 2019-2023 è cresciuta del 13,3 per cento contro il 10,2 per cento del totale (uomini + donne). Con un tasso di partecipazione femminile italiano pari a quello europeo in Italia avremmo 2,3 milioni di occupate in più. (Fonte: "Le dinamiche dell'occupazione femminile dipendente e indipendente e l'impatto sulla crescita" Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia, dicembre 2023) (Com)