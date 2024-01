Lavoro: Rizzetto (Fd'I), grave che Wartsila non firmi accordo su contratti solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Wartsila di non firmare l'accordo sui contratti di solidarietà per 300 lavoratori, "a cui va tutta la mia solidarietà e vicinanza, è gravissima". Lo scrive in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. "In questi mesi il Mimit, la regione Friuli Venezia-Giulia, i vari enti istituzionali hanno lavorato in modo proficuo per trovare una soluzione, attraverso un piano di reindustrializzazione credibile, per la filiale di Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste - spiega il presidente -. La posizione assunta dell'azienda nell'incontro che si è tenuto ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy è davvero assurda. Questo governo e questa maggioranza non lasceranno soli i lavoratori Wartsila, azienda fondamentale per il territorio regionale e per tutta la filiera nazionale", conclude Rizzetto.(Rin)