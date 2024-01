Migranti: Bisa (Lega), polemica sinistra su dossieraggio fuffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra, la stampa di quella parte politica, "certe toghe hanno preferito gettare fumo negli occhi dei cittadini pur di non rispondere nel merito: parlare di dossieraggio è stata fuffa utile solo per non esprimersi circa il comportamento di un magistrato che con le sue azioni ha dimostrato di non essere in grado di garantire terzietà". Lo ha detto la deputata della Lega e capogruppo in commissione Giustizia, Ingrid Bisa. "Lo sapevamo, la procura di Catania lo ha chiarito, adesso ci aspettiamo le scuse da questi soloni, bravi solo a cercare di convincere gli altri a guardare il dito e a ignorare la luna", ha concluso.(Rin)