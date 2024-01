Namibia: compagnia francese TotalEnergies prevede aumento partecipazioni in 2 blocchi offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese TotalEnergies ha firmato un accordo con Impact Oil and Gas Namibia nell'ambito di un aumento previsto delle partecipazioni in due blocchi offshore. Lo ha annunciato il gruppo energetico francese. Una volta finalizzate le transazioni, TotalEnergies avrà una partecipazione del 45,2 per cento nel blocco 2913b e del 42,5 per cento nel blocco 2912. Impact Oil and Gas Namibia avrà invece una quota del 9,5 per cento in ciascuno dei blocchi. (Frp)