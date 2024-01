Migranti: Bonguerrieri (Fd'I) su caso Apostolico, non era dossieraggio, opposizione si scusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procedimento aperto dai magistrati catanesi sull'ipotesi di reato nei confronti del giudice Apostolico è stato archiviato, "dunque non c'è stato alcun dossieraggio, ma restano, come sottolinea anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, lo sconcerto e la rabbia per il comportamento di Apostolico, che ha svestito la toga per indossare i panni della contestatrice, manifestando contro le stesse istituzioni che dovrebbe servire con il suo lavoro". Lo ha detto Alice Bonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Giustizia della Camera. "La sinistra dunque, invece di fare inutili polemiche, farebbe meglio a scusarsi", ha concluso.(Rin)