Sardegna: pulizia e sanificazione, nell'Isola attive 755 imprese con quasi settemila addetti

- Pulizia e sanificazione sono le due attività che hanno consentito alle imprese di resistere durante il Covid e hanno permesso all’economia regionale e nazionale di ripartire in sicurezza. La Sardegna conta 755 imprese delle attività di pulizia e disinfestazione con 6.737 addetti, che si occupano, oltre alla consueta pulizia, anche di decontaminazione, disinfezione, disinfestazione degli ambienti. Si tratta di un comparto ampiamente vocato all’artigianato: ben 460 imprese, ovvero il 60 per cento del totale (2 su 3) infatti, hanno conduzione artigiana con 1.549 lavoratori. Il settore registra una buona performance di crescita spinta da una crescente attenzione all’igienizzazione, alla pulizia e alla sanificazione si coglie anche dal trend positivo del fatturato complessivo del settore a livello nazionale che nel 2023, rispetto al 2019, cresce del +5,2 per cento. Sono questi i dati che emergono dal dossier “Pulizia e sanificazione, settore chiave post Covid-19”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che ha analizzato i dati ISTAT 2023. I dati territoriali dicono che a Cagliari operano 282 imprese, di cui 135 artigiane, con 3.319 addetti, di cui 468 artigiani. A Nuoro, 59 imprese e 271 addetti, di cui 45 imprese artigiane con 158 addetti; a Oristano operano 46 imprese con 286 addetti, con 25 aziende artigiane e 79 addetti; su Sassari lavorano 276 realtà con 2.122 addetti, di cui 188 artigiane e 659 lavoratori; nel Sud Sardegna, 122 imprese con 735 addetti, di cui 67 artigiane e 186 addetti. Ed è stato proprio nel momento di massima crisi sanitaria, che ci si è accorti del valore della pulizia e dell’igiene come strumento fondamentale per ridurre il rischio di contagio. (segue) (Rsc)