Sardegna: pulizia e sanificazione, nell'Isola attive 755 imprese con quasi settemila addetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo adesso ci rendiamo conto di quanto sia stato fondamentale e vasto questo settore, e di quanto dobbiamo dire grazie a tutte le persone che vi hanno operano e che ancora vi operano – commentano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – un’attività strategica che, soprattutto in quei 2 anni terribili, ha permesso agli ospedali di non fermarsi, alle imprese di non chiudere e ai trasporti di continuare a marciare”. E silenziosamente le imprese di pulizia e gli operatori continuano a impegnarsi quotidianamente per il bene di tutti. Una professione, quello dell’operatore di pulizia, spesso nascosto perché il servizio viene erogato prima dell’inizio delle attività lavorative, proprio perché è un prerequisito necessario ad esse. Quella della pulizia è una attività professionale riconosciuta dalla Legge e per la quale sono previsti precisi requisiti di accesso. (segue) (Rsc)