Sardegna: pulizia e sanificazione, nell'Isola attive 755 imprese con quasi settemila addetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pulizia e l’igiene fanno parte di quegli elementi imprescindibili per garantire il benessere delle persone e delle collettività – continuano Lai e Serra - un bene immateriale che permette di vivere nella salute, un elemento talmente necessario che lo si dà per scontato e di cui si prende coscienza quando viene a mancare”. Il settore è caratterizzato da una importante componente di innovazione tecnologica (dai panni ai macchinari più sofisticati) e da processi produttivi che possono essere controllati e monitorati anche in termini di risultati. Il timore dell’Associazione Artigiana è che adesso, purtroppo, passato il periodo della pandemia, possano tornare in voga politiche poco lungimiranti. La pulizia, la disinfezione, la sanificazione sono processi produttivi specifici che necessitano di professionalità, competenza e anche tecnologie che possano rendere veramente efficaci i trattamenti. Sono attività che devono essere attentamente progettate, ad alta intensità di manodopera e i cui costi non possono/potranno essere contratti se si vogliono determinate prestazioni e un servizio di qualità che garantisca pulizia e igiene. “Noi ci batteremo – concludono il Presidente e Segretario – affinché questa attenzione al comparto e la corsa di molti ad offrire i servizi propri non porti le imprese a rivolgersi a degli improvvisatori perché si avrebbero dei seri danni per tutti”. (Rsc)