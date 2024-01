Russia: aumentato nel 2023 export prodotti petroliferi Transneft verso Unione economica eurasiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Transneft, società statale russa che gestisce gasdotti e oleodotti, ha aumentato la fornitura di prodotti petroliferi verso i Paesi dell'Unione economica eurasiatica (Uee) del 29,3 per cento su base annua, fino a 530 mila tonnellate. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Transneft. "Con l'attuale arresto delle esportazioni attraverso gli oleodotti in direzione occidentale, c’è stata una crescita delle esportazioni verso i Paesi dell'Uee – Kazakhstan, Kirghizistan e Tagikistan – fino a 530 mila tonnellate (+29,3 per cento)", si legge nel rapporto della società russa. (Rum)