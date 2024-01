Russia: canale Telegram "Astra", droni ucraini hanno colpito territorio dell'aeroporto militare a Engels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte due droni ucraini sono caduti sul territorio dell'aeroporto militare russo a Engels, situato nei pressi della città di Saratov. Lo ha affermato il canale Telegram russo "Astra", citando le proprie fonti. In precedenza, l'attacco di un drone ucraino è stato denunciato dal ministero della Difesa russo. Secondo le fonti di "Astra", l'Ucraina ha utilizzato due droni, che sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa e si sono schiantati sul territorio dell'aeroporto Engels-2. Il canale Telegram russo non ha specificato se l'attacco abbia causato alcuni danni all'aeroporto o ai mezzi militari russi. Dal febbraio 2022 l'aeroporto Engels-2 viene utilizzato dalle Forze armate russe per effettuare attacchi aerei contro l'Ucraina. (Rum)