Arabia Saudita: Supercoppa, ambasciata d'Italia invita connazionali a viaggiare in sicurezza

- L'ambasciata d'Italia a Riad ha invitato i connazionali che intendono recarsi in Arabia Saudita per la Supercoppa 2024 a consultare con attenzione la pagina relativa al Regno sul portale della Farnesina "Viaggiare sicuri" prima di mettersi in viaggio. Lo si apprende da una nota pubblicata dall'ambasciata italiana sul suo sito web, in cui raccomanda ai cittadini di attenersi strettamente alle avvertenze contenute nel portale "Viaggiare sicuri". Le partite di Supercoppa si terranno nella capitale saudita dal 18 al 22 gennaio 2024. (Res)