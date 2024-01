Germania: la protesta degli agricoltori potrebbe continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli agricoltori in corso in Germania dall'8 gennaio potrebbe continuare oltre la scadenza del 15 dello stesso mese, se il governo federale non cancellerà il taglio dei sussidi per il diesel a uso agricolo. A lanciare l'avvertimento è stato il presidente dell'Associazione degli agricoltori tedeschi (Dbv), Joachim Rukwied, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, Rucwied ha affermato: “Ci riserviamo il diritto di compiere ulteriori passi”. Il presidente del Dbv ha aggiunto di aver avuto ieri un breve colloquio con il cancelliere Olaf Scholz e con il ministro delle Finanze, Christian Lindner. In precedenza, il capo dell'esecutivo federale aveva dichiarato che il suo governo è unito sui tagli alle sovvenzioni per l'agricoltura e non intende fare marcia indietro. (Geb)