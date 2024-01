Fvg: assessore Attività produttive, da Wartsila azione irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Wartsila di non siglare l’accordo sui contratti di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento triestino è una “azione irresponsabile” che “sorprende e lascia sgomenti”. Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ieri ha seguito in video-collegamento la riunione organizzata a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Nonostante l'intenso lavoro di mediazione e confronto portato avanti da governo, regione e Confindustria Alto Adriatico, Wartsila ha preferito non addivenire a una soluzione di buonsenso, che avrebbe rappresentato un risultato atteso e importante per tutto il comparto manifatturiero regionale. Si tratta di una decisione difficilmente comprensibile, che compromette i rapporti e rende più incerto il percorso per la reindustrializzazione del sito, al quale Wartsila non dovrà sottrarsi e per il quale la regione continuerà ad impegnarsi, ritenendo quello di Bagnoli un sito di importanza strategica nazionale”, ha concluso Bini. (Frt)