Pakistan: Pti nega uso intelligenza artificiale, articolo su “The Economist” è di Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro Imran Khan è l’autore del recente articolo a sua firma pubblicato dal settimanale britannico “The Economist”. Lo afferma il Pti in un comunicato, dopo le polemiche dei giorni scorsi. “In nessun modo è stato elaborato attraverso l’uso di mezzi artificiali, inclusa l’intelligenza artificiale”, sostiene il partito di Khan, secondo il quale i resoconti dei media locali “non riflettono il vero stato dei fatti riguardo alla questione”. Lo stesso Khan, tuttavia, aveva rivelato la dettatura del testo e lasciato intendere che fosse stato usato un software “intelligente”. Parlando dal carcere di Adiala, a Rawalpindi, ai giornalisti che seguono due procedimenti a suo carico, in risposta a una domanda del canale “Geo News”, Khan ha confermato la paternità dei contenuti dell’articolo, ma ha aggiunto di averlo dettato e che “siamo in un’era di intelligenza artificiale”. Un altro quotidiano pachistano, “The News International”, aveva sollevato dubbi dopo la pubblicazione, domandando se fosse possibile scrivere un articolo di natura politica per una testata straniera da un carcere, dato che le regole generali per i detenuti prevedono la possibilità di inviare una lettera a settimana, che deve essere esaminata dalle autorità carcerarie, e vietano di fare politica. Interpellato dalla testata, il ministro ad interim dell’Informazione, Murtaza Solangi, ha ipotizzato che si trattasse di un “articolo fantasma”, ovvero non scritto da Khan. Raoof Hasan, responsabile dell’informazione del Pti, ha assicurato invece che fosse opera del leader. (segue) (Inn)