Pakistan: Pti nega uso intelligenza artificiale, articolo su “The Economist” è di Khan (2)

- Nel suo articolo del 4 gennaio Khan ha ribadito tutte le accuse sulla caduta del suo governo, chiamando nuovamente in causa gli Stati Uniti. Il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan, coinvolto in numerose e complesse vicende giudiziarie che lo hanno portato in carcere, ha sparato a zero contro “l’establishment” del suo Paese e contro il processo elettorale in corso: le elezioni previste per il mese prossimo, avverte, potrebbero non tenersi e, se anche il voto si svolgesse, sarebbe “una farsa”. “Che si svolgano o meno le elezioni, il modo in cui io e il mio partito siamo stati presi di mira dopo il farsesco voto di sfiducia dell’aprile 2022 ha chiarito una cosa: l’establishment – l’Esercito, le agenzie di sicurezza e la burocrazia civile – non è disposto a offrire al Pti alcun terreno di gioco, per non parlare di uno di livello paritario”, ha sostenuto Khan. L’ex premier ha attribuito la fine del suo governo a una cospirazione dei suoi avversari e a un’ingerenza esterna, proveniente dagli Usa (che hanno smentito tale ricostruzione): “È stato l’establishment a progettare la nostra rimozione del governo sotto la pressione dell’America, che si stava agitando per la mia spinta verso una politica estera indipendente e il mio rifiuto di fornire basi per le sue forze armate”. (segue) (Inn)