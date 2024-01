Pakistan: Pti nega uso intelligenza artificiale, articolo su “The Economist” è di Khan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stati utilizzati tutti i mezzi per rimuovermi dal panorama politico”, ha proseguito Khan, elencando una serie di presunti abusi, tra cui “due tentativi di omicidio” contro di lui. Molti dirigenti del Pti sono stati “sequestrati, incarcerati e torturati” e “l’attuale governo fa di tutto per terrorizzare e intimidire le donne” al fine di scoraggiare la loro partecipazione alla politica, ha accusato ancora il leader politico. L’ex primo ministro è tornato anche sul tema della persecuzione giudiziaria: “Devo affrontare quasi 200 cause legali e mi è stato negato un normale processo in un tribunale a porte aperte”, ha sottolineato, mentre l’ex primo ministro Nawaz Sharif è tornato dal Regno Unito, dove “viveva in fuga dalla giustizia pachistana”, e ha ottenuto l’annullamento della condanna per corruzione. Per Khan, inoltre, gli attacchi a installazioni militari del 9 maggio “falsamente attribuiti al Pti” sono stati “un’operazione sotto falsa bandiera”. (segue) (Inn)